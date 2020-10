Todibo não treina e está quase dentro da Premier League

A grande novidade no treino do Barcelona neste sábado foi a ausência de Jean-Clair Todibo. O francês não treinou e parece que é o sinal de sua saída definitiva do time 'culé'.

Todibo não contava para Ronald Koeman e nem para o futuro a longo prazo do clube, já que o Barça vem tentando colocá-lo em outra equipe transferido há algum tempo.

Embora tenha sido uma grande aposta para o futuro, Todibo não mostrou a qualidade necessária para ganhar um espaço na lista de zagueiros do Barça e até Ronald Araujo o ultrapassou.

Sua transferência para o Schalke 04 deu um toque de esperança para ele, mas após o confinamento ele voltou horrível e foi criticado várias vezes nas derrotas do time de Gelsenkirchen.

Tudo indica que ele será transferido para o Fulham, que vai pagar cerca de 18 milhões de euros por sua contratação, como o portal 'Marca' caiu.

Um grande negócio para o Barcelona, ​​que pagou apenas um milhão de euros pela sua contratação, quando era um jovem semi-desconhecido, há algumas temporadas.

O dinheiro que o Barça conseguir com esta operação será usado para contratar Eric García, que continua a soar para reforçar seu antigo clube.