Torcida do Palmeiras perdeu a paciência com Scarpa

Contratado junto ao Fluminense em 2018, após longa novela, Gustavo Scarpa chegou ao Palmeiras com status de grande contratação. Mas a verdade é que, entre altos e baixos, o meia ainda não conseguiu convencer o torcedor alviverde.

Escalado como titular contra a Ferroviária, neste sábado (07), o camisa 14 não teve boa exibição dentro do Allianz Parque, no duelo válido pelo Campeonato Paulista, e foi substituído por Dudu ainda no intervalo.

Nas redes sociais, torcedores palmeirenses deixaram claro que não têm mais paciência com Scarpa – que em 2020 fez um gol em três jogos. Veja as reações mais curiosas.

O Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 com a Ferroviária: Willian Bigode abriu para o Alviverde e Tony empatou.