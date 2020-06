A torcida do Zenit preparou um mosaico 3D para receber a equipe antes do duelo contra o Krylya Sovetov, em partida válida pelo Campeonato Russo de 2019/20. Primeiro, aparecia uma pessoa de máscara com um vírus na mão. Depois de um efeito com fumaça verde, gradualmente ele era substituído por uma bola de futebol.