VÍDEO: "Torcida tem que estar orgulhosa"

Com dois gols de cabeça, Karim Benzema foi o principal responsável pela vitória (2 a 0) do Real Madrid sobre o Borussia Mönchengladbach. As duas equipes deixaram o campo com vagas garantidas nas oitavas de final da Champions League.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva de Zidane, onde ele se mostrou orgulhoso do desempenho de seus jogadores e disse que a torcida tem que se orgulhar do elenco madridista.