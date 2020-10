Após empate em 1 a 1 no tempo normal, com gols de Lamela e Timo Werner, o Tottenham derrotou o Chelsea nas cobranças de pênaltis e avançou para as quartas - confira no vídeo acima os gols do jogo e o pênalti decisivo.

Com isso, a equipe do treinador português José Mourinho conseguiu sua vaga para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A próxima fase está marcada para ocorrer em dezembro e terá confrontos definidos em sorteio.