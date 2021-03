Tranquilos e calmos a caminho das quartas

Manchester City e Borussia Mönchengladbach fizeram o jogo de volta das oitavas de final da Champions na Puskas Arena de Budapeste, na Húngria.

Assim como na partida de ida, no mesmo estádio, devido as restrições sanitárias impostas pelos governos do Reino Unido e da Alemanha, o Manchester City não correu riscos.

Se em fevereiro o City venceu com gols de Bernardo Silva e Gabriel Jesus, dessa vez as redes foram balançadas por De Bruyne e Gündogan.

O primeiro aviso dos ingleses veio logo aos 6', quando Cancelo encontrou Foden no meio da zaga alemã, o camisa '47' desviou e obrigou Sommer a fazer uma linda defesa.

O City jogava com facilidade no campo do Mönchengladbach, que não conseguia sair do sufoco imposto pela marcação sob pressão dos 'citizens' sem a bola. Uma intensidade absurda.

Dessa forma, o gol era questão de tempo. E saiu aos 12 minutos, quando Mahrez deixou para De Bruyne na entrada da área, e o belga soltou uma bomba de pé esquerdo, indefensável para o goleirão Sommer! Um golaço!

Cinco minutos depois, veio o segundo. Foden puxou um contra-ataque em alta velocidade com uma arrancada maravilhosa e rolou para Gündogan bater na saída de Sommer.

O alemão ainda teve outra chance aos 26', mas a bola escapou um pouquinho na hora de finalizar e ficou com Sommer. De Bruyne em cobrança de falta, também teve uma ótima oportunidade de ampliar.

Já no segundo tempo, o time de Pep Guardiola diminuiu um pouco o ritmo ofensivo, mas continuou dominante e impecável na marcação.

O Mönchengladbach ainda tentou alguma coisa com Thuram, Embolo e Wolf, mas tanto Ederson como a falta de potariam impediram que a bola acabasse dentro das redes.

Com o resultado, o Manchester City espera o sorteio da próxima sexta-feira (19). Os jogos de ida da próxima fase estão marcados para ocorrer nos dias 6 e 7 de abril. A volta será realizada nos dias 13 e 14 do mesmo mês.