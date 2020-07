Treinador do Celtic reclama de Neymar: "Sempre tenta provocar"

Neymar nunca foi um jogador que agradava todos. Normalmente, ele é querido pelos torcedores dos seus times e criticado pelos adversários. E foi justamente isso que aconteceu após o amistoso entre PSG e Celtic, nesta terça-feira, 21 de julho. O treinador do time escocês criticou o brasileiro.

"Ele sempre tenta provocar os jogadores", afirmou Neil Lennon ao Daily Record. "Eu disse aos jogadores que eles só precisam manter a disciplina e não morder a isca de verdade. Neymar é irritante, mas ele sabe disso."

O camisa 10 do PSG teve um desempenho influente enquanto esteve em campo. Ele deu a assistência para Kylian Mbappé anotar o primeiro gol e fez o segundo, além de distribuir dribles e ganhar muitas faltas para o time francês.

Se por um lado Lennon criticou Neymar, o treinador elogiou o camisa 7 do PSG. "Sou um grande fã de Mbappé porque acho que ele é fantástico em termos de seu propósito e ritmo de jogo."

Assim como o restante do time titular do PSG, Neymar e Mbappé atuaram apenas os 45 minutos iniciais do amistoso que terminou com vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 0. O jogo fez parte das preparações do clube francês para as disputas das finais nacionais no fim do mês e, principalmente, para a retomada da Liga dos Campeões, em agosto.