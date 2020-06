Treinador do Milan pede a contratação de Naby Keïta

Ralf Rangnick vai trabalhando para assumir o Milan na próxima temporada. Suas buscas por reforços no mercado já levaram a 12 nomes desejados.

O mais novo deles, de acordo com o 'Daily Express', é o meia do Liverpool, Naby Keïta. Que seria peça importante na reformulação do elenco italiano.

O jogador ainda não explodiu com a camisa do Liverpool e nessa temporada disputou 17 partidas, 11 delas como titular. Mesmo assim, Klopp tem total confiança nele.

Em relação ao preço de Keïta, o valor seria de aproximadamente 60 milhões de euros, quantia similar ao que os 'reds' pagaram por ele.