Drone surpreende treino da Argentina

A seleção da Argentina viveu um momento inusitado durante o treinamento realizado um dia antes da partida contra a Bolívia, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Segundo informação divulgada por 'Olé', um drone surpreendeu a equipe durante as atividades da segunda-feira, quando Messi e seus companheiros se exercitavam sob o comando do treinador Lionel Scaloni.

Não se sabe se o drone era de algum veículo de imprensa, de algum torcedor ou de adversários. De qualquer forma, os trabalhos foram momentaneamente interrompidos.

O jornal argentino afirma que a segurança da seleção interrompeu o treino e comunicou o caso à polícia local para que interviesse com a retirada do objeto voador do local do treino.