Três gols anulados em 27 minutos

O Tottenham saiu rapidamente na frente do Southampton, mas o gol acabou sendo anulado. Harry Kane foi o responsável por guardar a bola na rede, mas Son acabou sendo flagrado em posição de impedimento.

O VAR revisou o lance e confirmou a irregularidade do gol. Mas não parou por ai. Dez minutos depois foi a vez do Southampton ter um gol anulado pelo árbitro de vídeo graças a um toque de mão de Ings em um lance com Lloris.

Em menos de meia hora, o terceiro gol, só no primeiro tempo, foi anulado. Lucas Moura estava adiantado, e outro gol de Kane acabou sendo invalidado pelo posicionamento de um companheiro.