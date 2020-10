Três semanas alucinantes para o Real Madrid

O Real Madrid de Zinedine Zidane começa hoje uma maratona de jogos que pode ser determinante na trajetória da equipe da capital espanhola na temporada 2020-21.

Tudo começa nesse sábado contra o Cádiz no Alfredo Di Stéfano, em um duelo onde os de Zidane não podem deixar escapar pontos importantes.

Em seguida, a estreia da equipe na Champions League contra o Shakhtar, um adversário que não deveria ser tão complicado. No entanto, 'Zizou' terá que pensar bem se poupar alguns jogadores de olho no 'Clássico' contra o Barcelona no dia 24 de outubro.

Três dias depois, é a vez de encarar o Huesca e na sequência a Inter de Milão, já em novembro. A essa altura os italianos serão um teste duríssimo, principalmente pelo cansaço.

Para terminar, entre os dias 8 e 9 será a viagem até Mestalla, onde o clube do Bernabéu concluirá quase um mês de compromissos importantes na primeira grande maratona da temporada.