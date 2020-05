Trezeguet garante que Gallardo é o grande pesadelo do Boca Juniors

Em uma declaração dada à 'Directv Sports', o ex-atacante David Trezeguet elogiou o excelente trabalho que Marcelo Gallardo está fazendo no comando do River Plate.

Precisamente do grupo de Buenos Aires, Trezeguet saiu da noite para o dia, sem saber exatamente o que aconteceu, embora com um boato sobre uma suposta briga entre ele e Fernando Cavenaghi.

"Com Cavenaghi, tentei entrar em contato com ele por telefone para poder conversar se houvesse algum problema. Ele não respondeu às minhas ligações. O mesmo aconteceu com Gallardo e Francescoli: tentei me comunicar para ter uma resposta além da positiva ou negativa", disse ele.

E acrescentou: "Eles me comunicaram a decisão de que eu não continuaria indiretamente quando caras que vivem no futebol, que estavam no futebol, me disseram abertamente que não me queriam mais".

"Cavenaghi não respondeu, e se você não atender quando eu ligar, não há nenhuma intenção de esclarecer. Gallardo demonstrou suas qualidades e para os fãs do Boca é um pesadelo constante", disse o ex-jogador profissional.