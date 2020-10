Tuchel pediu reforços... e a diretoria do PSG pensa em Kean

Os clubes trabalham na organização dos seus elencos. Quem ainda quiser se reforçar terá que agir rápido, já que a janela fecha no dia 5 de outubro.

Tuchel, presidente do PSG, pediu reforços em meio a uma entrevista coletiva: "O Liverpool contratou Thiago Alcântara e Diogo Jota, o City dois zagueiros e Ferran Torres, o Atlétic de Madrid tem Luis Suárez... Essas são as equipes com as quais teremos que lutar. Não é impossível, mas é mais difícil".

As palavras de Tuchel ecoaram no Parque dos Príncipes e a diretoria já trabalha em um novo nome. De acordo com o 'CalcioMercato', Moise Kean, atacante do Everton está na mira.

O italiano começou a temporada com tudo. Nas quatro partidas que disputou, marcou dois gols. É exatamente isso que o treinador alemão quer: jogadores que possam resolver.