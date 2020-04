UEFA dá um puxão de orelha no PSG por zoação com Haaland

O relatório disciplinar da UEFA, divulgado terça-feira, inclui penalidades, mas também avisos. Especificamente, um, em um tom muito sério, para o Paris Saint-Germain, por sua atitude durante o jogo de volta das oitavas da Champions League contra o Borussia.

Os jogadores do time parisiense aqueceram a atmosfera na prévia, os torcedores também, e em campo houve grande hostilidade, com muitas provocações e enfrentamentos.

A partida, disputada a portas fechadas, terminou com uma vitória do PSG e a eliminação do Borussia. O ponto culminante foi a celebração dos jogadores do PSG, imitando a pose de Erling Haaland ao celebrar o gol na partida de ida(entre outras ocasiões, é claro). Uma provocação repetida no vestiário e que o clube não apenas tolerava, mas incentivava.

Consequentemente, nos termos do artigo 15.4 dos regulamentos da Liga dos Campeões ("se uma equipa ou clube nacional se comportar mal, também poderão ser tomadas medidas disciplinares contra a associação ou clube membro em questão"), a UEFA decidiu avisar o PSG sobre "conduta imprópria".

Ele escapou de uma sanção, o que não aconteceu com o City, Tottenham, Barcelona e Napoli, que foram punidos pelo reitor do futebol europeu, como o Liverpool, que, além da eliminação, deve pagar 3.000 euros pelo acendimento de sinalizadores.