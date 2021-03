Ultras do PSG 'mandam' Shakira a um prostíbulo

Às vésperas da partida decisiva das oitavas de final da Champions League entre PSG e Barcelona, os torcedores mais radicais do conjunto de Paris tomaram as ruas da capital francesa com faixas provocativas aos catalães.

Por mais surreal que possa parecer, em pleno Dia Internacional da Mulher, um dos alvos dos radicais foi a cantora e esposa do zagueiro Piqué, Shakira.

Em uma das faixas aparece a frase: "Shakira à La Jonquera". De acordo com a imprensa espanhola, a frase faz referência uma pequena cidade fronteiriça entre os dois países, conhecida pelo turismo sexual e prostíbulos.

Em outras faixas, o grupo intitulado Paname-Re Birth, escreveu que o "Barcelona não é bem-vindo" e que a "Europa está de joelhos, e toda Paris está de pé".