Um Chicharito confiante: "Sou um dos melhores do mundo"

Alguns jogadores possuem plena confiança em si mesmos. É o caso de Chicharito Hernández, que em uma live no Instagram com a 'ESPN' mostrou a sua elevada autoestima.

Relembraram ao mexicano o gol contra o Atlético de Madrid, com a camisa do Real na Champions. "Foi como uma graduação. Sou um dos melhores jogadores do mundo, embora tenha durado dez segundos ou uma partida. Eu fui para a Europa por qualidade, não por quantidade", explicou.

Chicharito falou sobre a confiança que recebeu do treinador naquela momento. "Gareth Bale e Benzema estavam lesionados. Ancelotti me disse que era a minha oportunidade e confiou em mim", revelou.

No dia 22 de abril de 2015, o gol de Chicharito Hernández serviu para o Real Madrid eliminar o Atlético de Madrid e se classificar para as semifinais da Champions, que acabou na mãos do Barça.