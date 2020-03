Um corte de 20% nos salários de Bayern e Borussia Dortmund

A crise financeira que acompanha o coronavírus começa a ser sentida no mundo do futebol. 'Bild' publicou que os salários dos jogadores do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund serão reduzidos em 20%.

Segundo a citada fonte, os jogadores teriam aceitado o pedido das diretorias, se comprometendo com uma causa que vai além do futebol. Com a bola sem rolar por todo o mundo, as receitas dos clubes serão duramente afetadas.

A medida também deve ser adotada por outros clubes da Bundesliga e também do mundo. É claro, que os atingidos mais fortemente são os clubes mais modestos.