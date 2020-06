Um Diawara que é bastante desejado na Premier League

Diawara chegou à Roma no verão passado, após uma passagem promissora pelo Napoli. No entanto, sua permanência na capital da Itália pode ser curta devido à Premier League.

Várias equipes da competição britânica estão interessadas no meio-campista, informou o "Il Messaggero", sem especificar quais clubes querem o promissor guineense.

Apesar de ter apenas 22 anos, Diawara já sabe o que é jogar na Serie A. Ele jogou nesta temporada, entre todas as competições, 19 partidas com a equipe de Fonseca.

No momento em que se consolidou nos onze iniciais, o jogador sofreu uma lesão no menisco que o afastou em janeiro por mais de um mês. Ele jogou no dia 7 de março, mas a competição acabou sendo interrompida pelo COVID-19.