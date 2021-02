Um dos artilheiros do brasileirão é negociado com o futebol árabe

O Internacional teria acertado o empréstimo de Thiago Galhardo, um dos artilheiros do Brasileirão com 16 gols, ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, segundo informações do 'GloboEsporte'.

A citada fonte afirma que o atacante já teria até mesmo assinado o contrato com os árabes e já não veste a camisa do colorado.

A oferta do clube saudita teria sido considerada como "irrecusável" tanto para o clube gaúcho como para o atleta. Ainda de acordo com o 'GE', o Inter estipulou um valor no caso do Al-Hilal resolver contratar Galhardo de forma definitiva.

Na atual temporada, Galhardo participou de 50 jogos com a camisa do Inter, marcou 22 gols e deu duas assistências.