Uma eliminação vergonhosa!

Mata-mata com jogo único e disputa de pênaltis, essa é a Copa do Rei da Espanha, que consegue trazer a verdadeira emoção do futebol mesmo com os estádio vazios.

É curioso imaginar qual seria a reação da torcida se pudesse estar presente no estádio do Alcoyano e acompanhar de perto a modesta equipe derrubar o atual campeão espanhol, o poderoso Real Madrid.

Os grandes clubes da Espanha utilizam a fase inicial da Copa do Rei para dar minutos aos jogadores que não costumar atuar em outras competições. Com o Real Madrid não foi diferente e Zidane apostou no seu segundo pelotão.

A partida começou com total domínio do Real Madrid, como era de se esperar. Com posse de bola superior a 70%, o Real tentava, mas não conseguia criar chances claras de gol.

Valverde experimentou de fora da área e Militão testou de cabeça, mas ambos pararam no goleiro José Juan, que fez uma baita partida.

O Alcoyano jogava por uma bola, não marcava sob pressão, praticamente assistia ao Real Madrid jogar. E só levou perigo ao gol de Lunin aos 33', com uma boa cabeçada de Mejía, que estava em posição irregular.

De tanto insistir, o Real conseguiu abrir o placar no último minuto do primeiro tempo com Éder Militão. Em uma conexão brasileira, Marcelo levantou na área e o zagueiro surgiu no meio da defesa rival para desviar para as redes.

No segundo tempo o Real continuou controlando a partida, e teve a chance de ampliar o placar aos 53' quando Lucas Vázquez chutou de muito longe e o goleiro do Alcoyano teve que saltar para fazer uma linda defesa.

Mas você sabe, mata-mata é futebol em estado puro e a bola pune, como diria um famoso treinador brasileiro. Aos 80', após cobrança de escanteio, a bola chega no segundo pau e Solbes, completamente livre de marcação empurra para as redes.

Depois de sofrer o empate, o Real Madrid teve um pênalti claro ao seu favor, quando Militão foi chutado dentro da área, mas o árbitro mandou seguir. Nessa fase da Copa do Rei o VAR não é utilizado.

A partida foi para a prorrogação, e Zidane recorreu ao seu esquadrão de elite colocando nomes como Benzema, Asensio, Hazard e Kroos em campo.

Além de se reforçar com esses nomes de peso, o Real ainda viu Ramon fazer uma falta em Casemiro, receber o segundo amarelo e ser expulso de campo. Mas nem com um a mais o Real melhorou.

E quando tudo parecia caminhar para as penalidades, o Alcoayno puxou um lindo contra-ataque, a bola chegou em Juanan, que desviou para as redes e derrubou o Real Madrid.

A maldição de Zidane segue viva na Copa do Rei. Já o Alcoyano aguarda o sorteio para saber quem pega na próxima fasa da competição.