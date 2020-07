Uma esperança chamada Vinicius Jr.

Depois de ter conquistado o 34º título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid já concentra toda a atenção na partida de volta da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

A equipe mernegue sabe que não há margem para erro e deve virar uma derrota por 1-2, algo que é muito difícil devido ao potencial 'citizen', mas não impossível.

E no que Zidane está pensando? Em Vinicius. Segundo o 'AS', o francês pensa no brasileiro como o homem que está destinado a 'colocar fogo' na partida devido à enorme velocidade em seus ataques.

Neste recomeço do campeonato, o ex-Flamengo se tornou um dos nomes principais da equipe merengue por suas grandes atuações.

Esse é o fator no qual 'Zizou' foca para tentar a virada em Manchester, mas deve-se levar em conta que, se Hazard chegar em condições, talvez o de São Gonçalo espere sua vez no banco.

No momento, Vinicius está tentando se desconectar em Ibiza com Militão e alguns amigos na semana de férias que seu treinador deu à equipe.