A tão esperada partida entre o PSG e Olympique de Marseille teve mais raiva do que futebol e, além do 0-1 para os visitantes, o duelo terminou com cinco expulsões após uma confusão generalizada no final da partida.

Primeiro foi com Payet, depois com Álvaro. Neymar foi um dos protagonistas dessa troca de insultos e golpes. Principalmente com o espanhol, a quem parece que dedicou algumas palavras em suas redes sociais.

"Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca", disse o atacante brasileiro em sua conta no Twitter.

Uma mensagem que não demorou muito para se tornar viral, ainda mais depois de um jogo com muita polêmica. Além do vermelho no duelo, o camisa 10 do PSG pode levar outra punição mais dura por esse comportamento.