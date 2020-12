United e a alternativa a Jadon Sancho sem sair da Premier

Jadon Sancho praticamente se tornou uma obsessão para Ole-Gunnar Solskjaer. Mas, com o passar do tempo, no Old Trafford eles passaram a entender que sua contratação parece impossível.

Portanto, o Manchester United considerou outras opções. E, de acordo com o que foi publicado pelo 'The Sun', parece que os 'red devils' teriam encontrado uma alternativa ao seu gosto.

Eles não tiveram que procurar muito mais. Mesmo sem deixar a Inglaterra, o United encontrou um jogador chamado Harvey Barnes.

O meia do Leicester entrou furtivamente na agenda 'red devil'. Ele tem um contrato com os 'foxes' até 2024 e seu clube proprietário também não pretende dá-lo de graça, mas pediria muito menos do que o Borussia Dortmund exige para liberar Jadon Sancho.

O 'The Sun' se atreve a calcular sua possível transferência. Por cerca de 60 milhões de euros, diz o jornal inglês, o United teria essa alternativa de Jadon Sancho em seu pensamento. Resta saber se, finalmente, eles decidem fazer uma oferta firme pelo jogador do Leicester.