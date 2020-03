United envia olheiros para acompanharem Chiesa

A Fiorentina quer segurar Federico Chiesa com um grande contrato mas não será fácil. O time italiano quer aumentar o valor de sua cláusula devido aos constantes rumores que chegam sobre ele.

O último a aparecer veio do Reino Unido. De acordo com informações de 'Daily Mail', haviam olheiros do Manchester United vendo o jovem italiano ao vivo.

Isso aconteceu no último fim de semana, quando a Fiorentina conseguiu empatar com um gol em casa contra o Milan. Foi um pedido expresso de Solskjaer, que quer saber se o jogador se encaixaria em seu esquema.

No entanto, o time de Old Trafford não está sozinho nessa briga. A Juventus também está interessada e não tira o olho do atacante.

Enquanto isso, a Fiorentina espera que ele aceite a proposta de renovação que vai oferecer a ele e que o tornará um dos jogadores mais bem pagos do elenco com cerca de 4 milhões de euros por temporada.