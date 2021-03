'Usain Lukaku' teve 28 arrancadas com mais de 25 km/h em fevereiro

O Campeonato Italiano chegou a 24 rodadas disputadas e Romelu Lukaku ocupa o segundo lugar na lista de artilheiros. Com 18 gols, ele só fica atrás de Cristiano Ronaldo (19).

O desempenho do belga é fundamental para a campanha da Inter de Milão, que lidera a Serie A com quatro pontos de vantagem sobre o Milan. No entanto, o atacante não se destaca somente na hora de finalizar.

Lukaku vem chamando a atenção por suas arrancadas. Além de ser difícil de parar devido à força física, ele supera a maioria dos adversários na velocidade. Levando em consideração somente os jogos de fevereiro no Campeonato Italiano, o atacante passou dos 25km/h em 28 ocasiões.

Sua aceleração foi decisiva para gols que valeram vitórias contra Lazio (3 a 1), Milan (3 a 0) e Genoa (3 a 0). O desempenho nesse período fez o belga receber o prêmio de melhor jogador em fevereiro.