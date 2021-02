"Vai continuar exercendo sua luz em nossas vidas", diz Ronaldinho após morte da mãe

No último sábado, o mundo do futebol recebeu com profunda tristeza a notícia da morte de Dona Miguelina, mãe de Ronaldinho Gaúcho.

Após mais de dois meses internada com complicações decorrentes da COVID-19, Miguelina Elói Assis dos Santos, faleceu aos 71 anos em Porto Alegre.

Rapidamente as redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio ao craque e a sua família. Clubes como Barcelona e Atlético-MG e jogadores como Leo Messi, enviaram condolências ao brasileiro.

Na última terça-feira, foi a vez de Ronaldinho se manifestar sobre a morte da mãe com uma emotiva mensagem nas redes sociais.

"Eu e minha família agradecemos a todos vocês o carinho e apoio que estamos recebendo neste momento tão difícil. Minha mãe foi inspiração de força e alegria para todos que a conheceram e vai continuar exercendo sua luz em nossas vidas para sempre. Com a garra que ela nos ensinou, vamos continuar nossa caminhada. Obrigado", escreveu o craque no Instagram.