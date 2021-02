"Vai ser muito difícil, mas vamos tentar"

O Barcelona voltou a decepcionar na Champions. O PSG, que chegou para o duelo com uma série de desfalques, deu uma verdadeira aula no Camp Nou, com uma espetacular atuação de Mbappé.

O time azulgrana não conseguiu fazer muito e esperou ansiosamente pelo apito final. De Jong, que não fez uma boa partida, se mostrou bastenta irritado com o resultado.

"Acredito que começamos muito bem, mas logo, e especialmente no segundo tempo, eles foram superiores", disse o holandês.

Mesmo assim, o meia não perdeu as esperanças: "Ainda falta um jogo, mas vai ser muito difícil. Vamos tentar. Temos que conseguir a virada na Copa do Rei e ver o que acontece na Liga", concluiu.