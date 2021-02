Valdivia entrou na Justiça contra o Colo-Colo... e perdeu

A Primeira Vara do Trabalho do Chile decidiu contra Jorge Valdivia no processo movido contra o Colo-Colo. "El Mago" exigia o pagamento de 400 mil dólares (2,14 milhões de reais) após sua saída do clube alvinegro no final de 2019. Em março de 2020, o meio-campista entrou na Justiça para exigir a quantia referente pelos jogos não disputados durante a vigência de seu contrato.

Após quase um ano do início do processo, o Tribunal argumentou que o "direito de iniciar ações por pagamentos pendentes" por parte do jogador de futebol "acaba por ser impreciso e genérico, sem indicar a qual dos contratos se refere ou a que pagamentos seria estar pendente". Ou seja, o pedido de Valdivia foi inteiramente rejeitado.

De acordo com o jornal El Mercurio, o ex-Palmeiras e seleção chilena ainda tem a possibilidade de recorrer ao Tribunal de Justiça. Enquanto isso, os custos do julgamento serão arcados tanto pelo atleta quanto pelo clube.

Vale lembrar que Valvidia voltou para o clube de Santiago no fim de 2020 para tentar ajudar o clube a se livrar do rebaixamento. Faltando três rodadas para o fim da competição, o time é o primeiro fora da zona de descenso com 36 pontos em 31 jogos. O próximo confronto da equipe é contra Deportes Iquique, que também briga para fugir da parte de baixo da tabela.

Opção no elenco, Valdivia alterna jogos como titular e reserva, mas desde o dia 10 de janeiro é desfalque para o time "Blanco y Negro". Desde seu retorno, a terceira passagem do jogador pelo Colo-Colo, atuou em 8 partidas e ainda não balançou as redes. No Palmeiras, o chileno é um dos maiores artilheiro do clube no século.