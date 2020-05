Valladolid comete erro no Twitter e é obrigado a se desculpar

Existem muitos clubes e muitas contas que adquiriram o hábito de twittar com muitos aplausos no momento em que as pessoas saem nas varandas para aplaudir os profissionais da saúde.

É o caso do Real Valladolid, embora desta vez ele não tenha supervisionado e, na hashtag, apareceu o que não devia: "#EsteGobiernoLoParamosUnidos" (Pararemos este Governo juntos). A frase original é #EsteVirusLoParamosUnidos (Pararemos este vírus juntos)

Rapidamente, o clube a excluiu, mas foi tempo suficiente para muitos usuários verem e capturarem o momento, além de comentar o que foi visto.

"Um erro humano, ao não reler o post após o preenchimento automático da hashtag, nos levou a publicar um tweet com o qual o clube, profundamente apolítico, não se identifica. Pedimos desculpas", disse o clube logo depois.