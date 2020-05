Por que Van Dijk escolheu o Liverpool e não o City?

Virgil van Dijk ingressou no Liverpool em janeiro de 2018. Apenas cinco meses depois, ele chegou à sua primeira final da Liga dos Campeões e no ano seguinte foi proclamado campeão da Europa. Mas tudo poderia ter sido diferente com a contratação do Manchester City.

O zagueiro, em conversa com o 'BT Sport', explicou os motivos que o levaram a Anfield, em vez do Etihad Stadium. "Antes de tomar a decisão de escolher o Liverpool, examinei todos os aspectos dos clubes: a maneira de jogar, os companheiros de equipe e o futuro", explicou.

"A cidade, os torcedores. Tudo tem que ser uma parte importante para ingressar em um clube", disse o zagueiro 'red', cuja chegada significou um salto de qualidade na equipe liderada por Kloop.

"Acho que o Liverpool, no momento em que tomei a decisão, foi a escolha certa. Obviamente, chegar à final da Liga dos Campeões nos primeiros meses foi uma grande vantagem e me ajudou muito no meu desenvolvimento", ele retrucou.

No entanto, seu início não foi fácil. "Foi intenso, havia muitas coisas diferentes que eles me pediam. Gostei, gostei muito. O trabalho duro, as conversas que tive com vários jogadores sobre a maneira como jogamos... ", ele apreciou.