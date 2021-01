Van Dijk já treina com bola em boa companhia

Van Dijk deu um passo importante na sua recuperação: já treina com bola. O zagueiro do Liverpool, que só deve voltar aos gramados na próxima temporada, foi visto treinando no 'NAS Sports Complex' em Dubai com a bola nos pés.

Esse é um grande passo na recuperação do zagueiro. A imagem foi publicada por Paul Gorst, correspondente do 'The Liverpool Echo', onde é possível ver o defensor em um gramado praticamente vazio.

Em Dubai, Van Dijk encontrou com um ex-companheiro 'red': Dejan Lovren. Que compartilhou uma foto nas redes sociais.

"Foi muito legal ver o meu antigo companheiro Van Dijk hoje. Ele sofreu uma dura lesão, mas está mais forte do que nunca. Em breve, irmão, você vai estar em alto nível outra vez. Boa sorte ao Liverpool no clássico de hoje. Estamos com vocês!", escreveu o jogador do Zenit.