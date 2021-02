VAR flagra impedimento milimétrico e anula gol de Messi

O Barcelona recebeu o Alavés neste sábado pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol e abriu o placar com Trincão aos 28 minutos.

O segundo gol catalão chegou aos 35 em finalização de Lionel Messi, mas foi anulado após a videoarbitragem revisar o lance e entender que houve impedimento.

O lance iniciou com lançamento que deixou Antoine Griezmann na cara do goleiro adversário. O francês bateu a gol e Pacheco defendeu com os pés, dando rebote para o argentino, que aproveitou a sobra e chutou no cantinho do gol.

No entanto, o VAR foi acionado e usou o sistema da linha projetada para flagrar uma posição milumetricamente irregular de Griezamann. Não seria um grande problema para Messi, que ampliou o placar em lance regular ainda antes do intervalo.