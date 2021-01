VÍDEO: Vasco se reapresenta e treina de olho no Palmeiras

Vindo de importante vitória em casa por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama se prepara pensando no jogo dessa quarta-feira contra o Palmeiras.

Lutando contra o rebaixamento, o Cruzmaltino agora tem 35 pontos e está em 15º, empatado com Sport e Fortaleza, todos com três pontos de vantagem sobre o Bahia, que abre o Z4.

Confira no vídeo acima imagens do treino comandado por Vanderlei Luxemburgo para o duelo atrasado válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.