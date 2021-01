Vázquez e Asensio mostram uma dura realidade ao Celta

O Real Madrid começou 2021 com tudo! Se a última partida de 2020 foi um tropeço contra o Elche, o primeiro compromisso do novo ano trouxe uma bela vitória.

O time de Zidane recebeu a visita do embalado Celta de Vigo de Eduardo Coudet. O time da Galicia deixou a luta contra o rebaixamento e entrou na disputa por uma vaga nas competições europeias.

Mas quando a bola rolou, o Real precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar e colocar por água abaixo qualquer estratégia dos visitantes.

Asensio puxou o contra-ataque em alta velocidade, foi até a linha de fundo e cruzou para Lucas Vázquez desviar de cabeça para estufar as redes.

Após o gol, o Celta cresceu na partida, teve maior posse de bola, mas não conseguiu criar boas oportunidades de gol. Já na segunda etapa, os galegos perderam o seu principal jogador, o atacante Iago Aspas que saiu lesionado após uma dividida com Nacho.

Pouco tempo depois da saída do camisa '10', o saiu o segundo do Real. Murillo saiu jogando errado, a bola chegou em Modric que rolou para Vázquez. O meia passou para Asensio que chegou batendo na saída do goleiro.

No finalzinho da partida o Celta ainda teve duas chances de marcar, mas Santi Mina e Baeza perderam as suas oportunidades e o placar não voltou a se movimentar.

Com o resultado o Real Madrid chegou aos 36 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, no entanto, o Atlético pode recuperar a ponta ainda nessa rodada, já que só entra em campo no domingo. Enquanto o Celta é o 8º com 23 pontos.

Na próxima rodada, os merengues pegam o Osasuna fora de casa (19º), já o Celta recebe o Villarreal (4º).