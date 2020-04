"Vencemos a Copa do Mundo porque tínhamos Zidane, que era um mutante"

Bixente Lizarazu, um membro da campeã Seleção Francesa de 1998, concedeu uma entrevista ao 'L'Équipe', na qual ele comparou sua geração com a que repetiu esse sucesso em 2018. E fez isso elogiando Zinedine Zidane.

"Em 1998, éramos mais fortes na defesa e também muito mais experientes. E tínhamos um mutante como Zinedine Zidane. Eu diria que o potencial que tivemos no ataque foi mais importante, no meu ponto de vista. Embora eu odeie esse tipo de comparação entre equipes de outras gerações ", assegurou.

O ex-lateral esquerdo, que passou a maior parte de sua carreira no Bayern de Munique, lembrou algumas passagens do último título de campeão do mundo francês, embora não tenha vencido exatamente a final contra a Croácia.

"A Copa do Mundo de 2018 ganhou empolgação na partida contra a Argentina. Foi a mais bonita de comentar na final. Mbappé massacrou a defesa argentina. A final foi uma partida que empolgou muito, com muita emoção".