Vidal, driblado sem piedade na volta aos treinos

Se houvesse uma votação para escolher os três maiores físicos do Barcelona, ​​certamente Arturo Vidal seria escolhido. Sua capacidade física está fora de questionamento. No entanto, retornar ao trabalho com a bola está lhe custando bastante.

Pelo menos é o que se vê nas imagens que o clube compartilhou das sessões de treinamento nesses últimos dias. Na quarta-feira, o ex-Bayern passou por uma rodinha, junto com Ronald Araújo, sofrnedo com a exibição e a velocidade do toque de Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba e Riqui Puig.

Por mais que se jogasse no gramado e lutasse, ele sempre ficava atrás da bola. Nesta quinta-feira, vimos também o chileno tomando um drible antológico de Ansu Fati.

Em uma partida, o do time B controlava perto da lateral, mas viu no espelho retrovisor que Arturo Vidal o estava seguindo. Depois de pisar e fingir, deu um drible curto que o deixou na grama, deixando-o exausto e quase perdendo o equilíbrio.