Vidal e Suárez, fora da lista para o Gamper

Koeman convocou 23 jogadores para a disputa do Troféu Joan Gamper neste sábado. O Elche será o rival dos azulgranas, em uma partida que não estarão presentes nem Arturo Vidal e nem Luis Suárez.

Além do chileno e do uruguaio, nãs estarão presentes os lesionados Ter Stegen e Umtiti. As boas notícias ficam por conta de Ansu Fati, já recuperado das dores no quadril, e de Miralem Pjanic, que poderá fazer a sua estreia com a camisa do Barça.

A principal surpresa da convocatória é a ausência de Riqui Puig, já que o jovem não está lesionado. De acordo com a 'RAC1', Koeman não conta com o meia.