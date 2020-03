Com 35 anos, Handanovic vive seu oitavo ano no clube italiano após chegar da Udinese na temporada 2012/13. Além de líder e titular, o atleta é o capitão do time.

O novo desfalque do técnico Antonio Conte soma 29 partidas nesta campanha, sempre como titular, e sofreu 29 gols. Daniele Padelli, Tommaso Berni e Filip Stankovic são as outras opções da função disponíveis no elenco para o treinador.