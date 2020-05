Vinicius responde as críticas sobre sua "falta de pontaria"

Vinicius disputou 31 partidas com a camisa do Real Madrid em sua primeira temporada no Bernabéu. Com a chegada do Zidane o brasileiro perdeu espaço, e precisou amadurecer o mais rápido possível.

O jovem sofreu muitas críticas, principalmente sobre a sua falta de pontaria na cara do gol, o que deixou muitos torcedores do Real Madrid com o cabelo em pé.

"Isso não me incomodou, é claro que não. Sou o primeiro a saber que tudo pode ser melhorado. Para sempre. Até o último dia da minha carreira. E então eu quero continuar toda a minha vida! Sempre convencido de que tenho que melhorar! Eu sou o primeiro nisso. No dia em que não acredito nisso, terei que deixar o futebol profissional. Porque me tornei um profissional de futebol por isso, respeitando minha profissão. Acreditar que não preciso mais melhorar algo é desrespeitar minha profissão. E eu já lhe digo que isso nunca vai acontecer comigo. Eu tenho que melhorar até o último dia da minha carreira", disse em entrevista ao 'Marca'.

A respeito do seu treinamento durante a quarentena, Vinicius falou por todos os companheiros: "Bem, é uma conseqüência desses dois meses de trabalho muito dedicado e muito constante. Sem competição, com todos os dias trabalhando regularmente e disciplinados, todos os músculos são exercitados de maneira cada vez mais concreta. Eu não acho que ganhei músculos. Isso me dá a sensação de que todos vencemos, porque trabalhamos muito e de uma maneira diferente da que fizemos todas as nossas vidas."

Por fim, o jogador brasileiro falou sobre a atual temporada, marcada pela pandemia do coronavírus, e o que espera para a volta da competição, algo que pode acontecer no próximo mês;

"Fizemos jogos muito bons e temos que recuperar nosso melhor momento. Temos muita vontade de voltar e de ganhar. Queremos ganhar o Espanhol pela nossa torcida. As pessoas sofreram muito e queremos dar aos madridistas uma alegria no meio dessa situação. Sabemos que ganhar a Liga não vai solucionar as grandes tragédias, mas seria um sorriso, alguma felicidade", analisou.