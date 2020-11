Vira-vira do Porto para cima do Portimonense

O Porto recebeu o Portimonense no Estádio do Dragão pela 7º rodada do Campeonato Português e apesar de levar um susto no início da partida, conseguiu pontos importantes para não ver os rivais escaparem.

Aos 14 minutos, o atacante Beto abriu o placar em uma cabeçada que Marchesín não conseguiu evitar. Já nos acréscimos da etapa inicial, Mbemba deixou tudo igual.

No segundo tempo, Taremi (46') e Sérgio Oliveira (89') recolocaram o Porto no caminho das vitórias. "Estamos na luta, vamos mudar. Contem connosco até ao fim", disse Sérgio Oliveira em declarações à 'SportTV' ao final da partida.

Com a vitória, o time de Sergio Conceição chegou aos 13 pontos e assumiu as terceira posição no Campeonato Português, atrás de Benfica e Sporting. Já o Portimonense é lanterna com quatro pontos conquistados.

Na próxima rodada, que terá início no dia 27 de novembro, o Porto visita o Santa Clara (6º), enquanto o Portimonense pega o Nacional (5º).