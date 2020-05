Vitória de Guimarães tem três casos positivos de Covid-19

Uma das ligas que estão se preparando para voltar para terminar a temporada é Portugal, que tem os treinos retomados. No entanto, o país e o futebol não estão livres do vírus e o Vitória de Guimarães confirmou que tem três casos positivos da Covid-19.

O clube garantiu que os três membros estão com boas condições de saúde e que, seguindo o protocolo, eles estão isolados e respeitando as recomendações das autoridades de saúde.

O comunicado do clube na íntegra:

"Tendo em conta o plano de contingência do Vitória SC para a sua equipa de futebol profissional no âmbito da pandemia de COVID-19, informa-se que no decorrer dos exames de rastreio realizados no dia 08/05/2020, aos atletas, equipa técnica e staff de apoio, três atletas testaram positivo para SARS CoV2.

Todos os atletas em questão se encontram clinicamente bem, assintomáticos e em isolamento, com o apoio do Clube, cumprido todas as diretrizes da Direcção-Geral de Saúde, tendo sido os casos prontamente notificados.

O Departamento Médico do Vitória SC vai continuar a pôr em prática um apertado plano de contingência para a pandemia que vivemos, que passa ainda nesta fase por manter os treinos individualizados de todo o plantel.

O objectivo passa por continuar a garantir a segurança de todos os elementos e monitorizar, com frequência, o seu estado de saúde, privilegiando sempre a sua segurança".