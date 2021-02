Vitória do Sevilla é ofuscada por entrada violenta e briga dos treinadores

Uma baita confusão no estádio Sánchez-Pizjuán acabou ofuscando a boa vitória do Sevilla sobre o Getafe por 3 a 0.

Tudo começou com uma jogada no meio de campo na qual o árbitro nem sequer tinha marcado falta. Djené, tentou afastar a bola e acabou pisando de forma violenta no tornozelo de Ocampos, que não podia de mover.

Enquanto o argentino, entre lágrimas, recebia atendimento médico, o árbitro da partida reviu o lance no VAR e expulsou o defensor do Getafe.

O jogo foi paralisado por alguns minutos para o atendimento do atacante do Sevilla, que deixou o campo de maca, enquanto Djené tentava justificar a ação.

Com o jogador já fora de campo, Lopetegui se aproximou para consolar o seu jogador. Nesse momento, segundo a 'COPE', o técnico do Sevilla olhou para Bordalás e disse "a put* da sua mãe".

Palavras que desataram a ira do treinador do Getafe, que precisou ser agarrado por seus auxiliares para não iníciar uma briga. Martínez Munuera acabou expulsando os dois treinadores.