Neymar (duas vezes) e Marquinhos fizeram os gols da vitória por 3 a 1 do PSG sobre o Manchester United, que marcou com Rashford. O grupo H agora tem três times empatados com nove pontos e terá as vagas das oitavas definidas na última rodada, na semana que vem.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Marco Verratti após a partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.