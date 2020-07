Volpi aposta em novo contrato no São Paulo para ficar só atrás de Rogério Ceni

Tiago Volpi é o primeiro goleiro a receber plena confiança da torcida do São Paulo desde a aposentadoria de Rogério Ceni, em 2015. Construída desde o começo do ano passado, porém, a imagem ainda precisa de alguns números para estabelecê-lo como o melhor do período, algo que o novo contrato do arqueiro pode ajuda-lo a conseguir.

O 2019 de sucesso e o bom começo de 2020 já fizeram Volpi ultrapassar nomes como Renan Ribeiro e Bosco entre os goleiros que mais defenderam o clube desde 2001. Ao todo, o arqueiro tricolor já tem 74 partidas pelo Tricolor.

Ele também está à frente de Jean e, por um jogo, de Sidão, que "dividiram" o ano de 2018, deixando apenas Denis como nome a superar. O sucessor mais utilizado durante e após a era Ceni completou 173 partidas oficiais com a camisa tricolor.

Denis, porém, permaneceu no clube de 2009, quando foi contratado da Ponte Preta, até 2017. Ou seja, Volpi, que fez 60 partidas em 2019, pode ultrapassá-lo em menos da metade do período de tempo.

A referência, então, passaria a ser Rogério Ceni. O M1to, porém, jogou mais de 70% dos seus 1237 já neste século, deixando-o virtualmente inalcançável para o ainda recém-chegado Volpi.

Além do número de jogos, porém, Volpi busca fazer o que nenhum outro goleiro além de Ceni foi capaz neste período: ganhar um título com a camisa tricolor. O clube, que não é campeão desde 2012, tem quatro frentes para disputar em 2020 (Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro).

São Paulo - goleiros com mais jogos no século XXI: