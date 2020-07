Volta da Libertadores: situação do Brasil preocupa governo argentino

A decisão da Conmebol de reiniciar a Copa Libertadores da América neste próximo dia 15 de setembro ainda gera polêmica: países como o Brasil e o Peru estão em estágios muito mais graves da pandemia do que outros como Paraguai e Venezuela.

Uma das entidades que expressou preocupação com a retomada foi o próprio governo da Argentina. Segundo entrevista do médico que assessora o governo na luta contra o coronavírus, a Conmebol não levou em conta alguns detalhes importantes antes de anunciar seus palnos para o reinício.

"Hoje, as fronteiras da Argentina estão fechadas por decisão do governo. É impossível sair do país, e mesmo que seja possível, ao voltar os elencos teriam que passar por 14 dias de isolamento." afirmou Pedro Cahn, infectologista que faz parte de um comitê assessor do governo, em entrevista a TyC Sports. "Isso é uma opinião pessoal: não levaria uma equipe para jogar no Brasil."