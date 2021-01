"Werner e Havertz foram duas grandes decepções"

O Chelsea decidiu demitir Frank Lampard após uma sequência de maus resultados e agora já tem um novo treinador: Thomas Tuchel.

Com a saída do ídolo 'blue', Redknapp resolveu dar a sua opinião sobre o tema em uma conversa com o ‘talkSPORT' e apontou alguns culpados.

"Ele trouxe Havertz e Werner? Ele trouxe os alemães? Não acredito que tenham investido bem todo o dinheiro que gastaram. Nenhum dos jogadores me impressionou, além de Thiago Silva", disse o ex-Tottenham.

"Os alemães foram uma grande decepção. Não tenho nem certeza de que Werner está apto para o futebol da Premier. É muito físico para ele", completou.