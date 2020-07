West Ham longe do rebaixamento... e um Chelsea longe da tranquilidade

Os dois times entraram em campo com muita sede de vitória. Tanto foi assim que tivemos: gol anulado, doblete de Willian e gol de Yarmolenko (que não marcava desde setembro).

Tudo o que um bom jogo da Premier League pode oferecer.

O time de Lampard começou levemente melhor, pressionando mais e tentando com cruzamentos de Willian e Marcos Alonso, que eram desviados pela zaga.

Aos 13 minutos, Antonio deu um susto no Chelsea com um chute cruzado que acabou sendo desviado para fora. Um aviso de que o time da casa não estava brincando.

Logo depois, os 'blues' quase abriram o placar com Pulisic (que surpreendeu saindo como titular e sendo um dos grandes nomes do jogo). O jogador pegou de primeira uma bola na meia-lua cruzada rasteira por Azpilicueta e a bola passou raspando no ângulo do gol de Fabianski. Uma verdadeira troca franca nos dois lados.

E, aos 33 minutos, o primeiro gol aconteceu... mas foi anulado. Bowen cobrou um escanteio na linha de fundo, a bola ficou viva e Soucek empurrou como pôde para o fundo do gol. Porém, o VAR foi acionado e, depois de dois longos minutos analisando, o impedimento havia sido identificado. Gol anulado pelo VAR.

Logo depois, Pulisic criou a chance para o Chelsea empatar o jogo: ele entrou na área e fez um lindo drible em Diop, que acabou colocando o pé e travando o jogador. Willian não desperdiçou a oportunidade e marcou o primeiro gol do jogo, com direito a paradinha.

Mas o Chelsea sabia duas coisas: que não podia descansar e que não podia sair do jogo com menos de três pontos. E já nos acréscimos, no último minuto do primeiro tempo, veio o banho de água fria. o West Ham empatou o jogo.

Escanteio cobrado na pequena área e Soucek sobe mais do que Azpilicueta e cabeceia para o fundo do gol. Dessa vez o gol dele foi legal. Dessa vez não há VAR que tire a alegria do checo.

E a vaga para a próxima Champions League ficou ainda mais em risco após o gol de virada do West Ham. Antonio havia sido derrubado na área por Rüdiger, o juiz mandou seguir e, em seguida, Bowen cruzou na área e o próprio Antonio já havia se levantado e apareceu livre na pequena área para chutar pro fundo do gol. Um exemplo de força e vontade.

O Chelsea começou a atacar cada vez mais e Pulisic oferecia cada vez mais perigo. Estava difícil impedir o gol de empate. Que acabou acontecendo aos 71 minutos. Willian cobrou falta à meia-altura, a bola bateu na trave e entrou no gol. Um golaço de falta do brasileiro que renovou o contrato do clube até o fim dessa temporada.

E, com um empate no placar, o Chelsea atacou ainda mais e parecia o velho Chelsea perigoso que todos nós conhecemos. Mas toda essa periculosidade não foi capaz de evitar o terceiro gol do West Ham. A segunda virada do clube da casa.

Em rápido contra-ataque, Antonio enfiou uma longa bola para Yarmolenko, que só precisou se livrar de Rüdiger e chutar forte no canto do gol de Kepa.

Era o fim de jogo e uma histórica vitória de um West Ham e está cada vez mais longe da zona de rebaixamento. O Chelsea, por outro lado, vê sua vaga para a Liga dos Campeões ameaçada por um Manchester United que está empatado com os Wolves com apenas 2 pontos atrás. As próximas seis rodadas do Campeonato Inglês serão eletrizantes.