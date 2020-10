West Ham mantém o City no meio da tabela

O Manchester City visitou o West Ham neste sábado e ficou no empate em 1 a 1, mantendo a equipe de Guardiola na parte central da classificação da Premier League.

Os destaques na escalação foram a presença de De Bruyne no banco de reservas após retorno de lesão e a terceira vez seguida com Agüero entre os titulares, também vindo de problemas físicos.

Os 'hammers' abriram o placar com gol de Michail Antonio recebendo dentro da área adversária, superando a marcação de Rúben Dias e mandando para dentro ainda antes do intervalo.

O empate chegou no segundo tempo com assistência do lateral português João Cancelo para Phil Foden finalizar e evitar a derrota.

Com o resultado, os dois times ficam com oito pontos, mas o West Ham (11º colocado) tem seis jogos disputados, enquanto o Manchester City (12º) jogou apenas cinco vezes. As posições podem mudar ao longo deste fim de semana.

No próximo sábado, o time de Pep Guardiola visita o Sheffield pela sétima rodada. Um dia depois, a equipe treinada por David Moyes sai de casa para enfrentar o Liverpool.