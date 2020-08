Weverton e Cássio pegadores de pênalti: quem defendeu mais cobranças?

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (8) valendo o título do Campeonato Paulista de 2020. Depois de um 0 a 0 na Arena do Timão, um no empate levaria a decisão para a disputa de pênaltis - como anconteceu antes em quatros dos últimos seis mata-matas entre os dois -, o que não parece uma boa ideia para nenhum dos dois lados, com os dois goleiros com bons números no fundamento.

Cássio é uma grande referência no Corinthians, e o aproveitamento nas penalidades tem grande influência em sua idolatria. A torcida alvinegra consegue até ficar um pouco menos preocupada quando sofre um pênalti ou tem uma disputa, Cássio é o seu goleiro, e a chances de defesa são boas.

Há dois anos, contra o mesmo Palmeiras, no mesmo Allianz Parque, Cássio foi o herói da conquista corinthiana ao defender dois na disputa, um de Dudu e outro de Lucas Lima. Apesar disso, o goleiro já deixou claro que prefere resolver o título de 2020 no tempo normal: "Espero que a gente possa resolver nos 90 minutos. Nos pênaltis é muito relativo, vai muito da parte psicológica, do jogador também, não depende só do goleiro", disse na coletiva desta sexta-feira, acreditando no protagonismo de seus companheiros.

Enquanto isso, jogando no Palmeiras, Weverton não tem tantas batidas e nem tantas defesas, mas em sua carreira, sim. Foi uma defesa dele que deu o ouro olímpico para o Brasil em 2016 e, das sete disputas que participou, saiu derrotado em apenas duas - uma contra o Grêmio, quando ainda estava no Athletico-PR e uma contra o Internacional, já no Palmeiras -, mas em ambas chegou a fazer defesas.

Weverton só foi colocado à prova contra o Corinthians uma vez, em 2014, quando ainda estava no Athletico. À época, dispurtando o Campeonato Brasileiro, não conseguiu defender a cobrança de Jadson, que acabou abrindo o placar, em um jogo que terminou com o empate por 1 a 1.

Assim como os corinthianos confiam em seu goleiro, os palmeirenses também podem.

QUANTOS PÊNALTIS CADA UM DEFENDEU NA CARREIRA

Ao todo, Weverton defendeu 16 penalidades em sua carreira, oito no tempo regulamentar e mais oito nas disputas. Foi uma pela seleção brasileira, três pelo Palmeiras e mais seis pelo Furacão.

Em disputas, ao todo, foram 40 pênaltis batidos contra Weverton em dipsutas, somando Palmeiras, Athletico-PR e Brasil.

Já Cássio defendeu 22 cobranças na carreira, foram 18 pelo Corinthians, mais quatro pelo Sparta Rotterdam e uma pela seleção brasileira sub-20. No Timão, foram oito defesas no tempo normal de mais dez em disputas.

No total em disputas, Cássio teve 76 pênaltis contra si, jogando pelo Timão.