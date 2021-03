Weverton projeta repetir desempenho por 'alto nível' no Palmeiras em 2021

Apesar do Campeonato Paulista ter sido suspenso, os jogadores continuam se preparando para a retomada da competição. No Palmeiras não é diferente, e o goleiro Weverton conversou com os canais de comunicação da equipe mandou um recado para a torcida.

"Espero dar continuidade, estar em alto nível e performar bem", disse o goleiro sobre os desejos para a nova temporada. O recado para a torcida alviverde veio em seguida.

""Sentimos muita falta do torcedor nesse momento. A gente sabe que tudo isso irá passar em breve. Espero que essa vacina venha o mais rápido possível e que a gente possa voltar a ter eles no estádio. A gente viu o quanto sentimos falta dos torcedores no estádio, de poder comemorar junto todos esses troféus. Foi um ano histórico para nós e só faltou a torcida no estádio", completou.

Confira no vídeo acima o que disse o goleiro Weverton!